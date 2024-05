Siccità | Lollobrigida - ‘in Senato lapsus evident - sciacalli provano a farne caso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Se ci fosse qualcuno che si è sentito offeso dal miodurante il Question Time vorrei chieder scusa. Agli, che stanno provando aun caso, suggerisco invece di usare il proprio intelletto un pochino meglio, magari per informarsi su quello che il Governo Meloni ha fatto e sta facendo per risolvere questo enorme problema su cui i governi di cui facevano parte i loro partiti, finora, hanno fatto solo chiacchiere”. Così il ministro dell?Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco, in un video su Facebook, torna sulle sue parole ieri nell?aula delper il question time, quando, rispondendo a un’interrogazione sullain Piemonte, aveva usato l’affermazione ‘per fortuna quest?anno la ...