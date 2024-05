Erbe spontanee di maggio | scopri quali sono e come usarle!

(Di venerdì 10 maggio 2024) Questeche crescono spontaneamente nei campi, negli orti e lungo le stradine di campagna,ottime per tante ricetta ma soprattuttoricchissime di proprietà nutrienti e salutari, è chiaro che bisogna saperle riconoscere per poinel modo giusto. 1. Acetosella L’acetosella ha 3 foglioline a forma di cuore che ricordano il trifoglio e anche un lungo stelo. Il suo sapore è aspro e viene utilizzata soprattutto per fare delle salse. La pianta è molto ricca di vitamina C, contiene anche proprietà depurative ma deve essere utilizzata con moderazione perché contiene dell’acido ossalico. Questa pianta cresce bene anche nei luoghi ombrosi e fa fiori rosa, gialli oppure bianchi con screziature viola. Alla sera o durante le piogge quest’erba ha la caratteristica di chiudere i suoi fiori. Ottima nelle ...

