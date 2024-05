«Disabili da una parte, normodotati dall'altra»: Matteo, 18enne in carrozzina, al concerto "Una nessuna centomila" sulla pedana. La mamma: «Umiliante» - «Disabili da una parte, normodotati dall'altra»: Matteo, 18enne in carrozzina, al concerto "Una nessuna centomila" sulla pedana. La mamma: «Umiliante» - Doveva essere un momento di gioia per mamma Sabine e Matteo, suo figlio disabile in carrozzina, che insieme a un'amica sedicenne domenica 5 maggio ...

Verona, concerto "Una Nessuna Centomila": «Mio figlio in carrozzina su quella pedana in Arena. È stato triste e umiliante» - Verona, concerto "Una Nessuna Centomila": «Mio figlio in carrozzina su quella pedana in Arena. È stato triste e umiliante» - «Potrei raccontarvi che è stato bellissimo, ma in realtà sono così stanca di subire umilianti retroscena per poter portare Matteo ai concerti... ». Sabine bertagnolli è una mamma bolzanina di 45 anni ...