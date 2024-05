(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Nella prima settimana dopo l?uscita ildi Matteo‘Controvento. L?Italia che non si arrende’ () hanelle librerie e negli e-commerce 7.522 copie certificate a cui si aggiungono 9.100 copie vendute direttamente dall?ma che non vengono conteggiate nelle classifiche. Significa che con 16.622 copie in appena una settimana è ilitaliano piùin assoluto. Un risultato ben al di sopra delle più rosee aspettative”. Così una nota congiunta die dello staff del ministro per le Infrastrutture, Matteo. Nota dove si ricorda che “oggisarà al Salone deldi Torino: è atteso per le 14”. L'articolo CalcioWeb.

Lega: editore Piemme, 'Controvento' di Salvini è libro più venduto in Italia' - Lega: editore Piemme, 'Controvento' di salvini è libro più venduto in Italia' - Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Nella prima settimana dopo l’uscita il libro di Matteo salvini 'Controvento. L’Italia che non si arrende' (Piemme) ha venduto nelle librerie e negli e-commerce 7.522 copie ...

Mit-Piemme, il libro di Salvini è il più venduto - Mit-Piemme, il libro di salvini è il più venduto - "Nella prima settimana dopo l'uscita il libro di Matteo salvini 'Controvento. L'Italia che non si arrende' (Piemme) ha venduto nelle librerie e negli e-commerce 7.522 copie certificate a cui si aggiun ...

Salvini e Vannacci a Bari rinunciano alla piazza: incontro per Romito e le Europee in un hotel - salvini e Vannacci a Bari rinunciano alla piazza: incontro per Romito e le Europee in un hotel - Nuova uscita pubblica per Matteo salvini assieme a Roberto Vannacci. Il segretario della Lega e il generale, candidato dal partito alle Europee, parteciperanno insieme a Bari lunedì, 13 maggio, per ...