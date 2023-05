Escalation in Kosovo | feriti quattordici soldati italiani

(Di lunedì 29 maggio 2023) Quarantuno militari della Kfor, la forza internazionale guidata dalla Nato, tra cui 14, sono rimastinei gravi scontri con dimostranti serbi a Zvecan, nel nord del. Dei 14, tre sono gravi ma non in pericolo di vita: avrebbero riportato ustioni e fratture...

...tutte le parti ad astenersi da azioni che potrebbero infiammare le tensioni o causare un'. tra cui i rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni di sicurezza in, lo Stato ...... con la contrapposizione etnica che ha registrato oggi un'preoccupante sfociata in ... Scontri in, cosa succede I nuovi gravi incidenti, dopo quelli di venerdì scorso, sono avvenuti a ......già incrementato la propria presenza nei quattro comuni delsettentrionale, e aveva invitato tutte le parti ad astenersi da azioni che potessero infiammare le tensioni o causare un'. ...

L'Occidente chiede la de-escalation. Preoccupa il focolaio Kosovo Inside Over

(ANSA) - BELGRADO, 29 MAG - Le nuove tensioni nel nord del Kosovo rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani, con la contrapposizione etnica che ha registrato oggi un'escalation ...Le nuove tensioni nel nord del Kosovo rischiano di far precipitare la situazione nel cuore dei Balcani, con la contrapposizione etnica che ha registrato oggi un'escalation preoccupante ...