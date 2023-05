Allegri | un fallimento costato alla Juventus 242 milioni

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 maggio 2023) Così parlava Massimilianolo scorso 22 luglio, al caldo di Las Vegas e con una stagione all'alba: “Lacome sempre parte per centrare tutti gli obiettivi, quest’estate sono arrivati giocatori importanti, alcuni d’esperienza e altri giovani, inoltre è il secondo anno quindi partiamo già da una buona base. Dopo essere rimasti un anno senza trofei, per la prima volta in dieci anni, abbiamo il dovere di vincere lo scudetto”. Difficile riconoscere lo stesso allenatore che dopo aver incassato la 10° sconfitta in campionato contro il Milan, la 17° comprese le coppe varie, si è presentato ai microfoni per argomentare: "Se si guarda la classifica e si dice che laha fatto una stagione sbagliata, abbiamo fatto 69 punti e non dimentichiamo quello che è successo in campo” . E' vero. In mezzo c'è passato il mare di ...