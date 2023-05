Turchia | urne chiuse dopo il ballottaggio | in corso lo spoglio

(Di domenica 28 maggio 2023) Con quasi il 43% delle schede scrutinate, Erdogan al 57,09% e Kilicdaroglu al 42, 91%presidenziali in, è inlodei voti che indicherà chi tra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu sarà il nuovo presidente. Con il 42,7% delle schede scrutinate, Erdogan è in testa con il 57,09% dei voti, mentre il suo sfidante Kilicdaroglu è al 42,91%. Lo riferiscono i media ufficiali turchi. “Non abbiamo ancora ricevuto alcuna notizia di situazioni negative che hanno influenzato il processo di voto”, ha dichiarato alla stampa il presidente del Consiglio elettorale supremo della, Ahmet Yener, a seggi chiusi. “Tutte le obiezioni sono state affrontate dalle autorità competenti – ha aggiunto – Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare un’elezione di ...

Lasceglie il Presidente. Kemal Kilicdaroglu, il candidato dei partiti di opposizioni che sfida ... "Invito tutti i cittadini ad andare alleper liberarci da un regime autoritario e per l'......in. Da parte sua Kemal Kilicdaroglu, il candidato dei partiti di opposizioni che sfida Erdogan al ballottaggio di oggi, ha votato ad Ankara. "Invito tutti i cittadini ad andare alle...... ndr ) anche noi daremo fiducia alla'. Se vincesse, darebbe inizio al suo terzo mandato e ... 'Invito tutti i cittadini ad andare alleper liberarci da un regime autoritario e per l'arrivo ...

Secondo i primi risultati del ballottaggio in Turchia diffusi da Haberturk, il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio, con il 58% dei consensi, sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu con il ...Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan e il suo rivale Kemal Kilicdaroglu hanno votato rispettivamente nelle urne di Istanbul e Ankara quasi contemporaneamente nel secondo turno ...