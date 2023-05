Serie A | Giroud manda il Milan in Champions League | battuta la Juventus allo Stadium

(Di domenica 28 maggio 2023) Vittoria econquistata. Ilsi prende definitivamente il quarto posto in classifica battendo lanel posticipo della trentasettesima giornata diA; a decidere la contesa all’Allianzè un gol di Olivier, chei rossoneri in paradiso, mentre i bianconeri perdono le residue speranze di accedere nell’Europa che conta. Laera chiamata comunque ad una impresa disperata dopo il -10 inflittole in classifica lo scorso lunedì. Con Vlahovic fuori per un problema fisico, Max Allegri rispolvera Kean al centro dell’attacco del suo 3-4-3, mentre i rossoneri confermano il 4-2-3-1 che sta portando ottimi frutti nell’ultimo periodo. I primi minuti sono da vero e proprio incontro di ...

Il Milan controlla e riparte e al 40' passa in vantaggio: Calabria crossa dalla destra sul secondo palo perche si toglie dalla marcatura di Gatti e gira in porta di testa per il vantaggio ...I rossoneri hannoal centro e Leao nei tre dietro. Champions in palio Sì, no, forse, perché come si sa la stagione della Juve non finirà con l'ultima giornata, ma dopo i processi. Più che ...- autore del gol decisivo per la vittoria del Milan sul campo della Juve - è il migliore in campo del match dello Stadium insieme a Calabria. Tra i bianconeri male Kostic, Chiesa e Di Maria. ...

SERIE A - I voti ai protagonisti della sfida dell'Allianz Stadium. Il colpo di testa di Giroud vale la qualificazione in Champions League per il Milan. Prova se ...La squadra di Allegri perde, Giroud qualifica i rossoneri per la Coppa regina. La curva contesta, per tanti l'addio è nero come l'umore di Di Maria e compagni ...