FOTO | Seth Rollins è il primo World Heavyweight Champion | il precedente titolo è diverso! La conferma arriva dalla WWE stessa

(Di domenica 28 maggio 2023) Durante l’opener di Night ofs,ha vinto un incredibile match contro AJ Styles diventando il nuovo (e. Queste sono le parole della WWE, che ha dunqueto che ilnon seguirà il lignaggio dellaBig Gold Belt, introdotta nel 2002 da Triple H. Scelta coraggiosa e sicuramente impopolare, mano conferme Ilship, dunque, non seguirà l’albo d’oro del, introdotto come detto nel 2002 in WWE sulle orme delNWA e WCW degli anni 80? e 90?. Il tutto ha fatto infuriare diversi fan, ma sembra ...

Nel cast, i già citatiRogen nei panni di Will, ex migliore amico di Sylvia, e Rose Byrne ... GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %srimanenti ...- Pubblicità - La scorsa settimana, alcunerubate dal set di Captain America: New World Order dei Marvel Studios sembravano rivelare che ... La superstar della WWERollins è stata avvistata ...Un fotografo ingrandisce unascattata a una coppia di amanti in un parco, svelando dei ... (SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Cattivi Vicini Esilarante commedia conRogen e Zac Efron. ...

FOTO: Seth Rollins è il primo World Heavyweight Champion, il precedente titolo è diverso! La conferma arr... Zona Wrestling

Winona Ryder è tornata nei panni di Lydia Deetz nelle nuove e prime foto dal set di Beetlejuice 2 ... Della riscrittura della sceneggiatura si è poi occupato Seth Grahame-Smith, già sceneggiatore per ...oggi arriva un video dal set e la prima foto che ci conferma che la superstar della WWE Seth Rollins farà parte del cast del prossimo film targato Marvel Studios. Lo sciopero WGA in corso sta causando ...