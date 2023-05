Esiste un Napoli con Kim e un Napoli senza Kim

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) La penultima amichevole di stagione regala il podio al Supereroe azzurro. A Bologna, nonostante il dramma a due passi, la ciurma di ignoranti trova ancora il tempo per invocare il Vesuvio, per dichiararsi razzisti. Rassegnatevi il Vesuvio è nero e fiero! Skorupski accusa il primo caldo, Victor ringrazia. La costruzione dal basso ha un senso solo se in campo hai i piedi giusti, altrimenti è dannosa vanità. Bereszy?ski regala un assist notevole. Zerbin si incarta. L’arbitro dirige da una sedia a sdraio. Il pareggio del Bologna è dubbio. Ma è festa, sempre festa, lasciamo loro le briciole di gioiauncon Kim ed unKim. Ha la capacità di tenere sul pezzo tutti i compagni, persino i tifosi. Quando esce non si capisce più niente. Più che la clausola, gli leverei ...