Bologna | De Silvestri lacrime e dedica dopo il gol | «E’ per Sinisa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 maggio 2023) Lorenzo De, esterno del, ha segnato il gol del 2 a 2 finale contro il Napoli e ha esultato guardando verso il cielo Lorenzo De, esterno del, ha segnato il gol del 2 a 2 finale contro il Napoli e ha esultato guardando verso il cielo. Lo stesslo laterale ha poi ammesso al termine della partita ai microfoni di Dazn: «Ci tengo are il gol a. Quest’anno c’è stato un po’ di tutto. Guardo verso l’alto e il gol è per lui. Ottavo posto? Sono contento di aver contribuito al punto che ci tiene in corsa».