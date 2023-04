Jennifer Garner detta il trend | bentornato wet look!

Leggi su amica

(Di sabato 22 aprile 2023) Che fosse in vena di cambiamenti l’avevamo capito da un po’., 51 anni compiuti il 17 aprile, aveva voglia di un look nuovo. Sarà per questo che ha deciso di dare un taglio netto alla sua chioma. Addio lunghi capelli castani per star del cinema che ha scelto il taglio del momento: il bob. Da mostrare in tutte le sue pieghe e forme, liscio o in versione messy, con o senza ciuffo laterale. E anche l’ultimo hair look non è passato inosservato: l’effetto bagnato. Alla premiére del suo nuovo film, The Last Thing He Told Me, l’attrice ha modellato il suo caschetto ad altezza del mento in un wet look semplice ma di effetto. Il risultato? Da imitare. Il ritorno dell’effetto wet sui capelli Non lo vedevamo da un po’. Del resto, questa è una delle caratteristiche del look effetto bagnato: scompare ma poi torna sempre sulla scena. Ottenendo sempre ...