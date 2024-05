Internazionali d’Italia 2024 | programma - orari e ordine di gioco martedì 14 maggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il, glie l’didegliper la giornata di14. Al Foro Italico vanno in scena i due quarti di finale della parte alta del tabellone femminile, ma soprattutto tutte e otte le sfide valide per gli ottavi di finali maschili. In campo tanti big, da Zverev a Swiatek, passando per Dimitrov e Gauff. Non ci sono italiani. CENTRALE Ore 11:00 – (11) Fritz vs (8) Dimitrov Ore 13:00 – (1) Swiatek vs (18) Keys a seguire – (3) Zverev vs Borges Ore 19:00 – (6) Tsitsipas vs (9) De Minaur Ore 20:30 – (3) Gauff vs (7) Zheng GRAND STAND ARENA Ore 11:00 – (29) Tabilo vs (16) Khachanov a seguire – Zhang vs (Q) Monteiro a seguire – (21) Jarry vs (Q) Muller a seguire – (14) Paul vs ...