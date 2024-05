The Idea of You è ispirato alla storia tra Harry Styles e Olivia Wilde? Ecco alcune teorie

(Di lunedì 13 maggio 2024) La rom-com è in realtà una fan-fiction sull’ex membro dei 1D e la sua nota fascinazione per le donne più grandi? Secondo il web sì ma… l’autrice nega (almeno in parte)

Nicolas Galitzine, protagonista dell’attesissimo film The Idea of You ha negato che Harry Styles sia stato d’ispirazione al suo personaggio , cosa che sostengono tantissimi fan del romanzo originale. Il film, in cui recita assieme ad Anne Hathaway, ...

The Idea of You, l'autrice si è ispirata a Harry Styles ma rimpiange di averlo detto - The idea of You, l'autrice si è ispirata a Harry Styles ma rimpiange di averlo detto - Tempo fa l'autrice di The idea of You aveva ammesso di essersi ispirata anche ad Harry Styles per il suo protagonista, ma oggi rimpiange di averlo detto.