Incidente sul lavoro in Basilicata | morto 55enne A Pignola

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Ugl: “Un operaio di 55 anni Mario Sandro Bainotto èmentre stava lavorando nella cava di Contrada Petrucco diin provincia di Potenza. Immediate sono state attivate le operazioni di soccorso dell’elisoccorso del 118 che ha confermato il decesso per grave trauma da schiacciamento. Le cause dell’sono ancora da accertare. Le indagini daranno una risposta e accerteranno le responsabilità ma l’Ugl ritiene che indignarsi per quanto quotidianamente accade sui posti dinon basti più. Questo ennesimo dramma sulha spezzato una famiglia e una comunità e fotografa un problema evidente, cioè la mancanza di sicurezza. Riteniamo che sia doveroso implementare i controlli per verificare il rispetto delle norme e promuovere una vera e propria ...