Il Lecce è distratto - passa l' Udinese ma il Via del Mare fa festa lo stesso

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non serviva la vittoria al, non è arrivata. Una squadra evidentemente distratta dallasalvezza avvenuta già sabato sera, perde contro l'al Via del. Finisce...

