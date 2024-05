Giallo Sinner - ufficiale | lo sa solo Berrettini

(Di lunedì 13 maggio 2024)è ila conoscere il segreto di. La notizia è: dubbi e interrogativi a go-go. Potete chiedergli di tutto: autografi, selfie, palleggi, sorrisi. Non chiedetegli, però, di farvi ficcanasare nella sua vita privata. Janniknon permette a nessuno di farlo, tanto è vero che la sua fidanzata, la bella Maria Braccini, si reca alle sue partite bardata di tutto punto, onde evitare che qualcuno la riconosca e che la sua presenza eclissi, in qualche modo, la performance della sua dolce metà.(Instagram) – ilveggente.itNon esiste un tennista che sia più riservato di lui e dovevamo aspettarcelo che non ci avrebbe aggiornati minuto per minuto, qualora si fosse infortunato. E infatti, nessuno ha più sue notizie da quando si è ...

La rinuncia di Jannik Sinner a Roma ha scatenato il dibattitto sulle condizioni fisiche dell’azzurro. E sulle conseguenze per il futuro Jannik Sinner salta Roma e tiene in apprensione i tifosi italiani. Le dichiarazioni in conferenza stampa sulle ...

Camila Giorgi e i problemi col Fisco, parlano i suoi legali: “Rientrerà in Italia, si è allontanata per divergenze con la famiglia” - Camila Giorgi e i problemi col Fisco, parlano i suoi legali: “Rientrerà in Italia, si è allontanata per divergenze con la famiglia” - Camila Giorgi “rientrerà prossimamente in Italia “. All’indomani della notizia sugli accertamenti fiscali in corso intervengono direttamente i legali della tennista, gli avvocati Federico Marini e Cri ...

Jannik Sinner numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: ecco le combinazioni. E comincerà il torneo virtualmente primo - Jannik sinner numero 1 al mondo anche senza giocare il Roland Garros: ecco le combinazioni. E comincerà il torneo virtualmente primo - Jannik sinner inizierà il Roland Garros da numero 1 virtuale del ranking ATP. La notizia, clamorosa, è diventata tale dopo l'eliminazione di Djokovic al terzo turno ...

Dagli Articolo 31 al tennis, quante ne sai sulle notizie della settimana FAI IL QUIZ - Dagli Articolo 31 al tennis, quante ne sai sulle notizie della settimana FAI IL QUIZ - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dagli Articolo 31 al tennis, quante ne sai sulle notizie della settimana FAI IL QUIZ ...