Fabio Rovazzi - il finto furto su Instagram e il cortocircuito mediatico | Li hai trollati tutti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – Cosa non si fa per promuovere un prodotto. In questo caso una canzone., ex rapper di successo (la suo “Andiamo a comandare” è stata un vero tormentone nel 2016), ex presentatore tv, attuale testimonial di pubblicità e influencer con 1,3 milioni di follower, ha addirittura inscenato unin direttaper lanciare la sua ultima fatica musicale. E ha funzionato. Il suo nome, da tempo lontano dai riflettori, è tornato con prepotenza sulle prime pagine.del telefonino in diretta su: ecco il video del ladro in corso Garibaldi “Ho pensato – ha spiegato– a un’idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l’uscita del mio brano senza ...