Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 20 | 30

(Di lunedì 13 maggio 2024)13 MAGGIOORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA ARDEATINA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PONTINA ENINA PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VCIA DI PRATICA E POMEZIA NORD DIREZIONE LATINA SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA DEI LAGHI SI RALLENTA TRA VIA APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINO INFINE IN VIA C COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZONE OSTIA ...