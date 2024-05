(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (askanews) – Nel primoestre di quest’anno l’economia dell’area euro ha mostrato livelli dimigliori del previsto: “una cui diamo il benvenutounmolto”, ha affermato il commissario europeo all’economia, Paolonella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo. L’inflazione resta su una dinamica discendente e il mercato del lavoro resta considerevolmente solido, ha notato, nell’eurozona creato oltre 2 milioni di posti di lavoro. “Al tempo stesso continuiamo a navigare in acque insidiose, con due guerre non lontane e tensioni geopolitiche più ampie che creano accresciuti rischi a ribasso”.ha ricordato che mercoledì presenterà le previsioni economiche ...

Gentiloni: bevenuto ritorno crescita I trim dopo 2023 difficile - Gentiloni: bevenuto ritorno crescita I trim dopo 2023 difficile - Roma, 13 mag. (askanews) - Nel primo trimestre di quest'anno l'economia dell'area euro ha mostrato livelli di crescita migliori del previsto: ...

Le società sostenute dai fondi di private equity battono le altre per ricavi, rendimento e occupazione - Le società sostenute dai fondi di private equity battono le altre per ricavi, rendimento e occupazione - La fotografia di PwC, insieme al confronto col benchmark di riferimento di Mediobanca, mette in evidenza come il private capital miri sempre più alla crescita ...

Sanlorenzo, ricavi in crescita nel 2024: aumentano le vendite di Superyacht - Sanlorenzo, ricavi in crescita nel 2024: aumentano le vendite di Superyacht - Ricavi netti nuovo a 195 milioni e backlog di qualità pari a 1,2 miliardi. Ferruccio Rossi nominato CEO delle società commerciali estere europee del gruppo ...