[caption id="attachment_358961" align="alignleft" width="300"] Alessia Pifferi [/caption] Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi , Abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel ...

Alessia Pifferi, la vita in carcere: aggressioni delle detenute e urla di notte. «Mostro e assassina. Devi morire» - alessia pifferi, la vita in carcere: aggressioni delle detenute e urla di notte. «Mostro e assassina. Devi morire» - alessia pifferi resterà in cella nel carcere milanese di San Vittore, dopo la sentenza di ergastolo in primo grado e in attesa del terzo grado di giudizio. La 38enne, che nel luglio 2022 ...

Perché ad Alessia Pifferi non è stata riconosciuta la premeditazione per l’omicidio della figlia Diana - Perché ad alessia pifferi non è stata riconosciuta la premeditazione per l’omicidio della figlia Diana - Ad alessia pifferi, condannata all'ergastolo per aver abbandonato la figlia di 18 mesi in casa lasciandola morire di stenti, sono state contestate le aggravanti ...

