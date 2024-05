Serie A Femminile 2023 2024 - tris della Juventus | Cantore ed Echegini stendono la Roma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel match valido per la nona giornata dei playoff di, laha sconfitto per 3-1 la. Seconda vittoria consecutiva per le bianconere, che hanno approfittato di un’avversaria con la spina già staccata in virtù del titolo vinto la scorsa settimana per imporsi davanti al proprio pubblico.ha sbloccato la gara dopo 6 minuti, ma al 49? è arrivato il pareggio di Viens. Laè tornata in vantaggio al 62?, sempre con, e al sesto minuto di recupero ha chiuso definitivamente i giochi con, che ha calato il. Le ragazze di Zappella, certe di chiudere la stagione al secondo posto, disputeranno l’ultima partita sul campo del Sassuolo. La ...

Il Milan femminile pareggia a Napoli e allunga la striscia positiva a nove gare (sette vittorie). Le rossonere di Corti, già certe del primo posto in poule salvezza, sono passate in svantaggio a causa di un’autorete di Gallazzi, poi l’1-1 ...

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Venezia-Schio , sfida valida come gara-1 della finale playoff della Serie A1 femminile 2023 / 2024 di basket . Dopo aver dominato la stagione regolare, le due formazioni venete si ritrovano nella Serie ...

Sport, a Firenze le Final Six del campionato italiano di ginnastica artistica - Sport, a Firenze le Final Six del campionato italiano di ginnastica artistica - La grande ginnastica torna a Firenze. Palazzo Wanny ospiterà, sabato 25 e domenica 26 maggio, la Final Six Scudetto di serie A1 di ginnastica artistica, maschile e femminile. Ad organizzare l'evento ...

Volley Mercato: Offanengo rinforza la banda con Francesca Pinetti - Volley Mercato: Offanengo rinforza la banda con Francesca Pinetti - Proviene dalla Millenium la ventiquattrenne schiacciatrice bresciana che l'anno scorso ha esordito nel campionato di A2 con buoni risultati tecnici ...

Atletica Virtus: conferma della serie A Argento per la squadra maschile e della serie A Bronzo per quella femminile - Atletica Virtus: conferma della serie A Argento per la squadra maschile e della serie A Bronzo per quella femminile - Al termine della strepitosa due giorni di gare al campo scuola Moreno Martini che ha ospitato la fase regionale del campionato di società Assoluto, arriva per la Virtus la conferma della serie A Argen ...