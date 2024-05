Altro Addio alla Rai - Flavio Insinna passa a La7 | ecco il nuovo programma

Dopo Amadeus al Nove, ecco Flavio Insinna vicino al l’addio alla Rai con La7 come nuova casa. Manca ancora l’ufficialità, ma le voci girano da settimane e in queste ultime ore, Dagospia torna sulle indiscrezioni facendo sapere che sarà uno dei volti ...

Si era già parlato di un possibile addio di Flavio Insinna alla Rai, la sua “casa” per tantissimi anni che lo hanno eletto re del preserale . Il conduttore, però, aveva spiegato di aver ricevuto delle proposte, gentilmente declinate proprio per il ...

Flavio Insinna (Us) Questa volta dovrebbe essere quella buona. Flavio Insinna, dopo esserci già andato vicino in tempi recenti, starebbe per approdare a La7. Lo rivela Dagospia. Per il conduttore sarebbe pronto un game show in preserale che avrà ...