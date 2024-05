Milano – Christian Di Martino si è svegliato , nella terapia intensiva dell'ospedale Niguarda dove il vicedirettore delle Volanti si trova ricoverato in prognosi riservata da giovedì scorso, dopo essere stato accoltellato per tre volte dal ...

Milano – "Conto di farcela presto a tornare come prima" . Lo ha detto il viceispettore di polizia Christian Di Martino , accoltellato mercoledì sera alla stazione di Lambrate e salvato in extremis all'ospedale Niguarda, al presidente del Senato ...

Le prime parole di Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano: “Tornerò presto come prima” - Le prime parole di christian Di martino, il poliziotto ferito a Milano: “Tornerò presto come prima” - "Tornerò presto come prima": a dirlo è stato christian Di martino, il vice ispettore che è stato accoltellato da un 37enne alla stazione Lambrate ...

Christian Di Martino, in ospedale la maglia dell'Inter in dono dal cognato Federico Dimarco - christian Di martino, in ospedale la maglia dell'Inter in dono dal cognato Federico Dimarco - christian Di martino, il poliziotto accoltellato alla stazione di Lambrate giovedì e ricoverato all'ospedale di Niguarda, è sveglio. Il viceispettore 35enne respira autonomamente e risponde alle poche ...

Christian Di Martino riceve da Dimarco la maglia dell’Inter: il poliziotto e il calciatore sono cognati - christian Di martino riceve da Dimarco la maglia dell’Inter: il poliziotto e il calciatore sono cognati - christian Di martino, il poliziotto ferito la scorsa settimana a Milano, sta meglio, si è svegliato ed ha ricevuto diverse visite istituzionali ...