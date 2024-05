Blitz dei carabinieri a Castelnuovo Magra per una banda di rapinatori

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – Idella compagnia di Voghera, con l’ausilio del personale dei comandi provinciali di Pavia, Torino e Vercelli, nonché delle unità cinofile di Volpiano, nelle prime ore di lunedì 13 maggio hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose rapine, furti in abitazione e truffe commessi negli ultimi mesi nelle province di Pavia, Alessandria e Vercelli. L’operazione 'Italian Job' è iniziata all’alba, quando i militari hanno fatto irruzione nei campi nomadi di Verolengo, Vercelli, Mantova e, facendo scattare le manette per i componenti della. L’attività investigativa condotta dall’aliquota operativa del Norm della compagnia di Voghera, iniziata ...

