LIVE – Virtus Bologna-Tortona 18-14 | gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 deidellaA1di. Il primo atto dellaha regalato una partita di altissimollo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu Nere ma con una grande prestazione anche dei piemontesi. Gli uomini di coach De Raffaele, infatti, si sono rivelati sempre propositivi ed efficaci, riuscendo a tenere botta agli attacchi dellanella prima parte di partita, passando poi in vantaggio in doppia cifra nella parte centrale. Negli ultimi venti minuti, però,ha alzato l’intensità difensiva e ha colpito con degli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Largo il dritto dopo il servizio di Jarry. 1-0 PRIMA VINCENTE! 40-15 Bordata di rovescio, il colpo migliore di Napolitano, che raccoglie il back in rete del cileno!! 30-15 Larga la risposta di dritto ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha regalato una partita di altissimo LIVE llo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha regalato una partita di altissimo LIVE llo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu ...

Milan, Pulisic alla miglior stagione in carriera - Milan, Pulisic alla miglior stagione in carriera - Christian Pulisic festeggia quella che si può dire sia la sua miglior stagione in carriera, ovvero al Milan. In totale ha siglato 15 reti tra serie A, Champions League ed Europa League, ...

Pagelle Lecce-Udinese, voti Serie A - Pagelle Lecce-Udinese, voti serie A - Il lunedì di serie A vede una partita decisiva per la salvezza: Lecce-Udinese, coi salentini che hanno tagliato il traguardo sabato sera (festeggiando tutto il weekend) e i bianconeri friulani a oggi ...

Star Wars: ecco due video dedicati a Lucasfilm - Star Wars: ecco due video dedicati a Lucasfilm - Sul canale ufficiale di Lucasfilm sono stati pubblicati due video di featurette dedicati all'intero studio di produzione ...