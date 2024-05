Incidente fra auto e corriera a Mortegliano in provincia di Udine: 83enne morto appena uscito di casa - Incidente fra auto e corriera a mortegliano in provincia di Udine: 83enne morto appena uscito di casa - in uno scontro dall’esito tragico a mortegliano, in provincia di Udine, in seguito al quale è morto un uomo di 83 anni. Il sinistro, che ha avuto luogo nella frazione di Lavariano, ha visto coinvolte ...

Corriera contro auto, anziano morto in Friuli - corriera contro auto, anziano morto in Friuli - Una persona di 82 anni è morta in un incidente stradale che si è verificato attorno alle 18 nella zona di Lavariano, nel comune di mortegliano (Udine). (ANSA) ...

Corriera contro un'auto, un morto nel tragico scontro a Lavariano - corriera contro un'auto, un morto nel tragico scontro a Lavariano - UDINE - Scontro mortale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 maggio. Poco prima delle 18 la centrale operativa Sores ha ricevuto una chiamata per un incidente stradale nella ...