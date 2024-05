RAI1 FA INDIETRO TUTTA! L’EREDITÀ NON SI ALLUNGA - REAZIONE A CATENA DAL 3 GIUGNO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Anteprima –fadi Marco Liorni non sipiù e, con la conduzione di Pino Insegno, partirà regolarmente il 3. Si torna alla pianificazione originaria. Insegno presidierà il preserale fino al 2 novembre. Il testimone ripasserà a Liorni e alla nuova stagione de, salvo sorprese. Ti potrebbe interessare anche… FLAVIO INSINNA LASCIA LA RAI PER LA7: “NON HO ESCLUSIVE, SIAMO ANCORA IN UN PAESE LIBERO” L'articolo proviene da BUBINO.

Rai, il clima non è sereno - Rai, il clima non è sereno - In attesa che a Fiorello arrivi “l’idea buona per tornare in tivù”, dopo il successo di Viva Rai2! e che Bruno Vespa metta tranquille le due leader della politica italiana Giorgia Meloni e Elly Schlei ...

Scurati intervistato da Cuzzocrea, dal caso Rai al rischio fascismo: "La democrazia non è affatto un eterno" - Scurati intervistato da Cuzzocrea, dal caso Rai al rischio fascismo: "La democrazia non è affatto un eterno" - Lo scrittore: «Questo governo indica gli intellettuali non allineati come nemici. La storia della democrazia è sempre una lotta, la parola antifascismo va ...

Napoli, Roberto Saviano: «Se tornassi indietro non scriverei Gomorra» - Napoli, Roberto Saviano: «Se tornassi indietro non scriverei Gomorra» - Roberto Saviano dà voce al suo romanzo d'esordio, Gomorra, in esclusiva su Audible dal 5 maggio, ma se tornasse indietro, a 18 anni fa, quando uscì quello che è diventato ...