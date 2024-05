LIVE – Virtus Bologna-Tortona 32-24 | gara-2 quarti di finale playoff Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilindi, sfida valida come-2 deidellaA1di. Il primo atto dellaha regalato una partita di altissimollo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu Nere ma con una grande prestazione anche dei piemontesi. Gli uomini di coach De Raffaele, infatti, si sono rivelati sempre propositivi ed efficaci, riuscendo a tenere botta agli attacchi dellanella prima parte di partita, passando poi in vantaggio in doppia cifra nella parte centrale. Negli ultimi venti minuti, però,ha alzato l’intensità difensiva e ha colpito con degli ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha regalato una partita di altissimo LIVE llo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha regalato una partita di altissimo LIVE llo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Tortona , sfida valida come gara-2 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Il primo atto della Serie ha regalato una partita di altissimo LIVE llo e intensità, che si è concluso con la vittoria delle Vu ...

LIVE FV, TRA POCO IL RACCONTO DI FIORENTINA-MONZA! SEGUILA CON NOI - live FV, TRA POCO IL RACCONTO DI FIORENTINA-MONZA! SEGUILA CON NOI - 20.36 - Le scelte di formazione: FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Barak, Castrovilli; Nzola. All.: ...

SERIE A - La classifica provvisoria: Udinese a +1 sulla zona retrocessione - serie A - La classifica provvisoria: Udinese a +1 sulla zona retrocessione - Vittoria importante in chiave salvezza per l'Udinese di Fabio Cannavaro sul campo del Lecce, nel match valido per la 36esima giornata di serie A. I friulani si portano a 33 punti, a +1 dall'Empoli ter ...

Star Wars: ecco due video dedicati a Lucasfilm - Star Wars: ecco due video dedicati a Lucasfilm - Sul canale ufficiale di Lucasfilm sono stati pubblicati due video di featurette dedicati all'intero studio di produzione ...