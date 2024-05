Duello Meloni-Schlein - le critiche dalla politica | È giusto che ci sia spazio per tutti

“Quando c’è diventa notizia, ma in Italia un confronto tra leader era mancato fino ad ora. Corretto e giusto il duello elettorale in tv tra Meloni e Schlein”. Lo ha detto a Notizie.com Antonio Noto , direttore Noto Sondaggi Il dado è tratto, il ...

Il 23 maggio si sideranno a Porta a Porta su Rai Uno: per la prima volta nella storia italiana la leader del governo e quella del Pd si incontrano in Tv per un confronto prima delle elezioni europee. Amori, guerra, premierato e fan: ecco tutto ...