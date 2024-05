(Di lunedì 13 maggio 2024) Al Festival dil'attrice-Joy presenterà Furiosa, il film prequel di Mad Max, e l'attrice ha dovuto fare i conti con dei fan particolarmenteal suo arrivo in Francia.-Joy èta in Francia per presentare al festival difacendo un'entrata in scena da veraall'aeroporto di Nizza. L'attrice, come dimostra unapparso online, ha inoltre mantenuto la calma e l'educazione nonostante qualche momento di tensione causato da alcuni fan particolarmente insistenti alla ricerca di autografi e foto. L'arrivo in Francia-Joy, come rivelano le foto e ipubblicate ...

Anya Taylor-Joy ha sfoggia to uno di quegli abiti della storia della moda (un po’ stile Zendaya) per il press tour del suo ultimo film, “ Furiosa : A Mad Max Saga ”, in occasione della première australiana, con un look di grande effetto proveniente ...

Anya Taylor-Joy ha svela to qualche curiosità sulla sua trasformazione fisica necessaria a interpretare Furiosa nel film diretto da George Miller. Anya Taylor-Joy ha svela to che per sottoporsi al trucco necessario a trasformarla nella protagonista di ...

Anya Taylor-Joy e Denis Villeneuve hanno parlato del coinvolgimento dell'attrice nella saga di Dune e del suo possibile ritorno nel capitolo 3. Anya Taylor-Joy avrebbe dovuto interpretare un altro ruolo in Dune - Parte 2, ma i suoi impegni sul set ...

Anya Taylor-Joy arriva a Cannes 2024 con un look da diva e affronta con eleganza i fan invadenti (VIDEO) - anya taylor-joy arriva a Cannes 2024 con un look da diva e affronta con eleganza i fan invadenti (VIDEO) - Al Festival di Cannes 2024 l'attrice anya taylor-joy presenterà Furiosa, il film prequel di Mad Max, e l'attrice ha dovuto fare i conti con dei fan particolarmente invadenti al suo arrivo in Francia.

Anya Taylor Joy e Timothée Chalamet riuniti in Dune 3 - anya Taylor Joy e Timothée Chalamet riuniti in Dune 3 - Ecco tutto quello che sappiamo attualmente sul possibile ritorno di anya Taylor Joy in Dune 3 nei panni di Alia Atreides.

Furiosa – A Mad Max Saga: George Miller dimostra di non essere un fan dei dialoghi dando ad Anya Taylor-Joy solo 30 battute! - Furiosa – A Mad Max Saga: George Miller dimostra di non essere un fan dei dialoghi dando ad anya taylor-joy solo 30 battute! - Furiosa - A Mad Max Saga sarà un film pieno d'azione. Soprattutto dopo le parole del regista George Miller che ha dichiarato di non essere fan ...