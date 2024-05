The Undertaker | Spero di vedere un prodotto più grintoso con HHH

(Di lunedì 13 maggio 2024) La WWE è entrata ufficialmente in una nuova era subito dopo WrestleMania 40: il “passaggio de testimone” da Roman Reigns a Cody Rhodes ha saldato ancora di più questa convinzione nel cuore degli spettatori e Triple H ci ha tenuto a ribadirlo più volte. Con l’inizio del 2024, inoltre, i fan hanno potuto notare un cambiamento nelofferto dalla WWE, con contenuti più o meno espliciti grazie ai promo di The Rock e ai suoi pestaggi ai danni di Cody Rhodes nel corso del loro feud. Anche alcune personalità molto influenti nel mondo del wrestling hanno notato questo cambiamento e pare lo abbiano apprezzato particolarmente. Nel corso del suo podcast, Six Feet Under, Theha parlato dei recenti cambiamenti avvenuti nel mondo del pro wrestling e ovviamente si è concentrato sulla WWE. Il Deadman ha parlato dell’ormai quasi totale ...

