Milano | difesa - ‘faremo ricors - Pifferi dispiaciuta per madre che festeggia ergastolo’**

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – “Faròo in appello, chiederò la riapertura dell’istruttoria e una nuova perizia collegiale perché penso non ci sia stato un clima sereno. Se non ci fosse stata l’inchiesta parallela (che riguarda le psicologhe del carcere, ndr) forse la perizia avrebbe dato un esito diverso. Vedremo”. Lo annuncia Alessia Pontenani, difensore di Alessia, 38 anni, condannata all’ergastolo per l’omicidio aggravato della figlia Diana di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti. “Si aspettava una sentenza così dura, ma era moltoper l’atteggiamento della sorella e della mamma. Quando il presidente ha pronunciato la parola ergastolo si è capito che dietro stavanondo e qui c?è ben poco dare”, aggiunge. “Oggi Alessiaha pianto, ...