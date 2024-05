Il Manchester City non può permettersi errori in casa del Tottenham

(Di lunedì 13 maggio 2024) 2024-05-13 14:08:16 Breaking news: Pep Guardiola accetta che solo una vittoria indeldomani sera sarà sufficiente alper continuare il suo tentativo di fare la storia e registrare il quarto titolo consecutivo nella massima serie. La vittoria dell’Arsenal indelUnited ieri significa che la pressione è sui campioni in carica, che si dirigono agli Spurs per la partita in mano un punto dietro gli uomini di Mikel Arteta. Leggi le nostre altre storie qui:Iraola firma un nuovo accordo con il BournemouthHavertz prende in giro l’Arsenal, ora il più grande fan del, mentre la corsa al titolo va al limiteKeown elogia la coppia difensiva dell’Arsenal È improbabile che un pareggio sia sufficiente con l’Arsenal che ha una ...

Il Manchester City di Pep Guardiola si prepara ad una delle partite più importanti della stagione. Per i Citizens non si tratta ancora di match point, ma l’atmosfera che aleggia alla vigilia del match contro il Tottenham lo fa sembrare tale. Gli ...

Sostenuto da entrambe le metà del nord di Londra – anche se solo per una questione di ore – il Tottenham Hotspur può dare una mano agli acerrimi rivali dell’Arsenal quando ospita il Manchester City nello stuzzicante scontro di martedì 14 maggio in ...

Manchester City, Guardiola: «Tottenham Per VINCERE la Premier abbiamo solo un risultato…» - manchester city, Guardiola: «Tottenham Per VINCERE la Premier abbiamo solo un risultato…» - Le parole di Pep Guardiola, allenatore del manchester city, alla vigilia della sfida di Premier League contro il Tottenham Pep Guardiola, allenatore del manchester city, ha parlato in conferenza stamp ...

Eziolino Capuano: 'Vicenza A Taranto farebbe fatica anche il Manchester City' - Eziolino Capuano: 'Vicenza A Taranto farebbe fatica anche il manchester city' - Vigilia di gara per il Taranto, che prosegue la marcia playoff di Serie C, dove affronterà il Vicenza nel Primo Turno della Fase Nazionale. Del match, davanti.

Guardiola, sfatare il tabù Tottenham per vincere la Premier: "Non ci sono alternative" - Guardiola, sfatare il tabù Tottenham per vincere la Premier: "Non ci sono alternative" - Il manchester city non ha mai vinto e mai segnato nel nuovo stadio degli Spurs: "Sappiamo che se non vinciamo addio Premier" ...