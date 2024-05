IKONO | Un’esperienza immersiva tra arte - gioco e scoperta di sé

(Di lunedì 13 maggio 2024): Un viaggio attraverso mondi ecletticinon è un semplice museo, mache trascina i visitatori in un viaggio attraverso mondi eclettici. L’, ile l’inaspettato si intrecciano in ogni sala, creando un’atmosfera unica e stimolante. Ogni spazio è un invito alladi sé e alla condivisione con gli altri, first appeared on MultiSapere.

Le più belle mostre immersive da visitare in Italia in famiglia - Un altro appuntamento da non perdere è quello con Ikono , un ... L'appuntamento è presso l'Arco della Pace, per un'esperienza open air ...

Le più belle mostre immersive da visitare in Italia in famiglia - Un altro appuntamento da non perdere è quello con Ikono , un ... L'appuntamento è presso l'Arco della Pace, per un'esperienza open air ...