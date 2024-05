Francesca risponde alla ghigliottina | L' abbiamo presa tutti Ma poi succede il panico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Ma come, noi l'". Che occasione per, la campionessa dell'Eredità di questa sera, lunedì 13 maggio. Nei giorni scorsi erano state tante le polemiche attorno al gioco finale del game show condotto da Marco Liorni: collegamenti troppo tirati per i capelli, parole indizio poco centrate. Ma nell'ultima puntata la situazione è stata ben diversa, tanto che molti telespettatori hanno commentato l'errore della campionessa sui social., giunta al termine dellacon un bottino di ben 90 mila euro, si è trovata davanti alle cinque parole indizio con cui indovinare la soluzione: Papa, lancio, forte, cioccolato, corso. Nel salotto virtuale di X, dove ogni sera gli appassionati del programma si danno appuntamento per provare a indovinare le ...