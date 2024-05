Principe Harry | cosa significa per lui il nuovo ruolo del principe William

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilè tornato nel Regno Unito di recente in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games. Poco dopo essere atterrato a Londra, il Palazzo Reale ha rivelato che re Carlo era troppo occupato per incontrare suo figlio. Nonostante settimane di speculazioni sul fatto che avrebbero potuto incontrarsi, ciò non è avvenuto. Poi, Buckingham Palace ha annunciato che il Re avrebbe consegnato alun’onorificenza militare a lungo ritenuta destinata al duca di Sussex. Ilè ora Colonnello Capo dell’Army Air Corp, il reggimento nel quale ilha prestato servizio in Afghanistan. L’esperto reale e scrittore Tom Quinn ha commentato la ...

Alla celebrazione per i dieci anni degli Invictus Games non c'era nessun rappresentante di Casa Windsor, ma il ramo Spencer non ha fatto sentire troppo solo Harry , che nel fratello e nelle sorelle della madre ha sempre trovato appoggio e comprensione

Nel recente viaggio del principe Harry nel Regno Unito, non sono mancate le sorprese. Mentre il duca di Sussex partecipava a eventi benefici, il padre, Re Carlo III, aveva altre priorità, incontrando nientemeno che David Beckham per discutere della ...

Re Carlo nomina il principe William 'Colonnello in capo' dell'Army Air Corps - Re Carlo nomina il principe William 'Colonnello in capo' dell'Army Air Corps - (LaPresse) Re Carlo III ha nominato il suo figlio maggiore ed erede, il principe William, Colonnello in Capo dell'Army Air Corps. La nomina è arrivata nel corso di una cerimonia militare presso l'Army ...

Giuseppe Laterza, il Salone una realtà straordinaria - Giuseppe Laterza, il Salone una realtà straordinaria - Il grande successo del Salone Internazionale del Libro di Torino, "soprattutto nella straordinaria partecipazione dei giovani" a Giuseppe Laterza pare "in assoluta continuità con le edizioni precedent ...

Regno Unito, Re Carlo III nomina il Principe William Colonnello in capo dell'Army Air Corps - Regno Unito, Re Carlo III nomina il principe William Colonnello in capo dell'Army Air Corps - Re Carlo III ha nominato il suo figlio maggiore ed erede, il principe William, Colonnello in Capo dell'Army Air Corps. La nomina è arrivata nel corso di una cerimonia militare presso l'Army Aviation C ...