Coppa Italia | Al Bano canterà l’Inno di Mameli prima della finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Aldidell’iniziodi2023/2024. La partita, che vedrà Atalanta e Juventus protagoniste, è in programma per mercoledì 15 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d’avvio è previsto per le ore 21:00 e sarà anticipato dalnazionale intonato proprio da Al, con le formazioni allineate in campo. SportFace.