Il Lecce non ha il sangue agli occhi - l’Udinese sì | vittoria e balzo salvezza dei friulan - Empoli inguaiato

(Di lunedì 13 maggio 2024) I gol di Lucca e Samardzic regalano alla squadra di Cannavaro un successo pesante in chiave. Con questo risultato (0-2) l'Udinese è al momento fuori dalla zona retrocessione, scavalcando in un colpo solo, Frosinone e Cari.

Per l' Empoli si fa durissima, in zona salvezza. La sconfitta di Roma contro la Lazio (2-0) complica la situazione alla squadra di Nicola. La Lazio , invece, approda matematicamente in Europa. Dopo appena 7' di gara i padroni di casa si ritagliano la ...

