Fedez indagato per la spedizione punitiva contro il personal trainer Cristiano Iovino

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) La procura di Milano ha iscritto, all’anagrafe Federico Lucia, per rissa, lesioni e percosse in concorso, nel fascicolo che riguarda l’episodio che avrebbe visto come vittima il, aggredito nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso davanti alla sua abitazione, dopo una lite in una discoteca in zona corso Como. I motivi della rissa, che avrebbero coinvolto il cantante e marito dell’influencer Chiara Ferragni, non sono ancora chiari. Da quanto si apprende i denunciati sarebbero 5-6, alcuni non ancora identificati.: “Io non c’ero, dalla telecamera non si vede niente” “Io non c’ero. E dalla telecamera non si vede niente”, aveva dettosoltanto ieri a La Stampa online, prima di intervenire al Salone del Libro di Torino, ...