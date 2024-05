Calcio femminile - la Juventus supera la Roma e si assicura il secondo posto in classifica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è concluso il posticipo della 27esima e penultima giornata del campionato di Serie Atra le Campioni d’Italia dellae la, seconda in. Le bianconere hanno vinto 3-1, conquistando così aritmeticamente ilin graduatoria, staccandosi di quattro punti dalla Fiorentina. Ladi Paolo Beruatto parte subito con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio già al sesto minuto con la rete di Cantore che riceve un’imbucata centrale, approfitta di una dormita della difesa dellae punisce a tu per tu Ceasar. Un primo tempo controllato soprattutto dalle padrone di casa, che restano all’attacco e creano altri presupposti per il raddoppio. La reazione dellaarriva all’inizio della ...

