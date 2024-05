Covid - scoperta nuova malattia connessa al virus | Si chiama MIP-C ed è mortale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unaalta MIP-C, ha recentemente suscitato preoccupazione tra gli esperti. Identificata attraverso l’analisi dei dati clinici dei pazienti nello Yorkshire, negli Stati Uniti, questa sindrome è emersa parallelamente alla pandemia degli scorsi anni ma soltanto adesso gli esperti la stanno analizzando a fondo, preoccupati dalle conseguenze per i pazienti che ne sono afflitti. La MIP-C, nota anche come “autoimmunità MDA5 e polmonite interstiziale contemporanea con-19”, è simile alla MIS-C, un’altra patologia autoimmune associata alche colpisce i bambini. Mostra somiglianze con una rara sindrome autoimmuneta dermatomiosite anti-MDA5 positiva, di solito riscontrata in individui ...

(Adnkronos) – La nuova variante KP.2 è già stata rilevata in Italia, in Usa corre ed è la causa di 1 caso di Covid su 4. "Gli americani si stanno preoccupando per questa ultima variante che deriva da Jn.1. La KP.2 ha tre mutazioni interessanti ma in ...

(Adnkronos) – La nuova variante KP.2 è già stata rilevata in Italia, in Usa corre ed è la causa di 1 caso di Covid su 4. "Gli americani si stanno preoccupando per questa ultima variante che deriva da Jn.1. La KP.2 ha tre mutazioni interessanti ma ...

Cnpr forum: anche i commercialisti in campo per la ricostruzione post sisma - Cnpr forum: anche i commercialisti in campo per la ricostruzione post sisma - Noi abbiamo un apparato legislativo – normativo molto impattante anche sull’andamento dei lavori pubblici; abbiamo varato il nuovo codice degli appalti ... d’arresto in seguito alla pandemia del covid ...

Covid, scoperta nuova malattia mortale connessa al virus: cos'è la MIP-C, chi colpisce e quali sono i suoi sintomi - covid, scoperta nuova malattia mortale connessa al virus: cos'è la MIP-C, chi colpisce e quali sono i suoi sintomi - Si chiama MIP-C la nuova malattia mortale emersa tra i pazienti infetti dal coronavirus SARS-CoV-2. Scoperta analizzando i dati clinici di pazienti dello Yorkshire, la sindrome sarebbe uscita ...

Nuovi bed and breakfast a Napoli, il Comune sta annullando 1 richiesta su 3: ecco i motivi - Nuovi bed and breakfast a Napoli, il Comune sta annullando 1 richiesta su 3: ecco i motivi - Caos per l'apertura di nuovi B&B e case vacanze a Napoli. I problemi principali riguardano soprattutto le case in affitto ai turisti nei palazzi storici antichi, quelli costruiti prima del 1935, prima ...