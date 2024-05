Lecce-Udinese 0-2 Calcio serie A Basket - playoff scudetto | stasera un arbitro di Martina Franca

(Di lunedì 13 maggio 2024) Con un gol di Lucca nel primo tempo ed uno di Samardzic nel finale l’ha ottenuto auna vittoria importantissima per cercare di raggiungere la salvezza. I salentini l’hanno raggiunta matematicamente (sono a quota 37 punti in classifica) e l’appagamento, nella serata di festa, è sembrato inevitabile quanto palese. Certamente diverse le motivazioni dei friulani che ora, con 33 punti, hanno raggiunto il Cagliari, scavalcato Empoli e Frosinone (32) con il Sassuolo penultimo a quota 29 e la Salernitana già retrocessa (16). Ultime due giornate, zona salvezza: Verona (34): Salernitana (t), Inter (c) Cagliari (33): Sassuolo (t), Fiorentina (c)(33): Empoli (c), Frosinone (t) Empoli (32):(t), Roma (c) Frosinone (32): Monza (t),(c) Sassuolo (29): Cagliari (c), Lazio (t) Dal ...

