L’Udinese vince 2-0 in casa del Lecce già salvo Cannavaro allontana la Serie B

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 13 maggio 2024) Asi fa festa per la salvezza conquistata ancora prima di giocare oggi. Al Via del mare, èche scende in campo con il coltello tra i denti. Grazie ai gol di Lucca e Samardzic,lo spettro della retrocessione. Non è ancora salvezza matematica, ma quantomenosi tira fuori dalla piena zona retrocessione. Con questi tre punti conquistati si porta a 33 punti, a pari punti con il Cagliari. Subito sotto ci sono Frosinone e Empoli a 32 punti. Da quando c’èsulla panchina friulana,ha conquistato cinque punti in tre partite (esclusi i 15 minuti contro la Roma). Due pareggi, contro Napoli e Bologna e la vittoria di oggi. Le prossime due partite saranno due scontri diretti per la salvezza, l’Empoli in ...