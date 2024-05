Highlights e gol Lecce-Udinese 0-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la trentaseiesima giornata di. Al Via del Mare salentini già salvi e friulani invece in enorme urgenza di far punti per non compromettere la corsa per non retrocedere. Nel primo tempo la sblocca Lucca con un grande stacco aereo, nella ripresa i giallorossi attaccano per evitare di sporcare una giornata di festa, ma nel finale Samardzic firma il raddoppio che ha il sapore di permanenza nella massimaper i bianconeri. Di seguito ecco le immagini salienti della partita. LE PAGELLE GLIDI0-2 ?lk devrede Lucca'n?n att??? bu gol ile1-0 öne ...

