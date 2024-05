Assassin’s Creed Shadows - la data d’uscita annunciata per errore da Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows uscirà solo su PS5 - Xbox Series X|S e PC - rivela Tom Henderson Tom Henderson ha rivelato che Assassin’s Creed Shadows verrà lanciato entro la fine di questo 2024, rappresentando inoltre una “nuova era per il franchise” visto che non sarà rilasciato sulle console di vecchia generazione. Dopo che Ubisoft ha ...

Assassin’s Creed Shadows - Ubisoft annuncia il nuovo capitolo e rivela data ed ora del trailer Ubisoft ha appena annunciato ufficialmente Assassin’s Creed Shadows, gioco conosciuto in presenza come Codename Red. Il publisher francese ha inoltre aggiunto che questo nuovo capitolo della serie verrà presentato con con un Official Cinematic ...