Il procuratore distrettuale di Manhattan respinge la richiesta di Trump Il procuratore distrettuale di Manhattan ha respinto la richiesta di Donald Trump di impedire a Michael Cohen di testimoniare in un processo segreto riguardante pagamenti in ...

Micheael Cohen , l'ex avvocato-fixer di Donald Trump, ha confermato in aula che il tycoon gli chiese di occuparsi anche della storia di Stormy Daniels, l'unica oggetto del processo. Una storia che sarebbe stata "catastrofica" per la campagna di ...

"Un figlio illegittimo e una relazione con una coniglietta": Cohen in aula inguaia (ancora) Trump - "Un figlio illegittimo e una relazione con una coniglietta": cohen in aula inguaia (ancora) trump - Oggi nella saga giudiziaria di Donald trump è stato il giorno di Micheal cohen. Come previsto, l'ex avvocato tuttofare del magnate ha sciorinato davante alla corte del caso Stormy Daniels una serie di ...

La testimonianza di Cohen al processo Stormy Daniels è il momento decisivo per le sorti di Trump - La testimonianza di cohen al processo Stormy Daniels è il momento decisivo per le sorti di trump - Prima con la stessa Daniels, poi con il suo ex legale e consigliere personale Michael cohen. Vediamo perché trump non ha potuto reagire come di consueto: in qualità d’imputato, si trova a dover tacere ...

Cohen inchioda Trump: «Pagai Stormy su suo ordine» - cohen inchioda trump: «Pagai Stormy su suo ordine» - Il testimone chiave dell'accusa ha dichiarato di avere pagato 130mila dollari alla pornostar per il suo silenzio ...