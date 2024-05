Bournemouth, UFFICIALE: rinnovo per Iraola - bournemouth, UFFICIALE: rinnovo per iraola - Il bournemouth ha confermato che Andoni iraola sarà il tecnico del club fino al 2025/2026. Il contratto dell`allenatore è stato infatti prolungato. Di seguito.

Haaland fa 4 gol, il City è sempre in agguato - Haaland fa 4 gol, il City è sempre in agguato - I Gunners non sbagliano e portano a 4 il margine sulla squadra di Guardiola che però ha due gare in meno: la prima la giocherà in serata contro il Wolverhampton ...

Premier League - Arsenal-Bournemouth 3-0: Saka (su rigore), Trossard, Rice e Gunners sempre primi - Premier League - Arsenal-bournemouth 3-0: Saka (su rigore), Trossard, Rice e Gunners sempre primi - PREMIER LEAGUE - Nel lunch match della 36a giornata del massimo campionato inglese, l'Arsenal s'impone senza patemi sul bournemouth: 3-0, per effetto del rigore ...