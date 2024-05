EA FC 25 Inter Senza Licenza Ufficiale | Serie A Orfana Di Cinque Top Club

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’in EA FC 25 non avrà lapoichè ilha sottoscritto un contratto in esclusiva con Konami a partire da Luglio 2024. Questo significa che i neo campioni d’italia non avranno né loghi né kit ufficiali nelle modalità di gioco del simulatore calcistico di Electronic Arts. Ovviamente anche il nome delnon potrà essere utilizzato e probabilmente come accaduto in passato ilavrà un nome fittizio. L’unica magra consolazione per i tifosi dell’sarà la predei nomi e cognomi originali di tutti i tesserati. Sul mercato italiano EA FC 25 non parte con il piede giusto poichè per molti appassionati, già orfani delle licenze di Napoli, Atalanta, Lazio e Roma, dover rinunciare anche alla...