La coop Cotabo fa fuori Rex Sox - il tassista che smaschera i colleghi no-pos

(Di lunedì 13 maggio 2024) IlRoberto Mantovani, in arte ‘Red Sox’, da oltre un anno pubblica su X ogni giorno i suoi incassi. Quelli reali. Un’operazione che aiallergici al pos (e a pagare le tasse) non è mai piaciuta. Tanto che lunedì il cda di, una delleerative che riuniscono i tassisti bolognesi, ha deliberato l’esclusione di Red Sox a seguito di un procedimento disciplinare. Una decisione arriva dopo mesi di frizioni, che a dicembre 2023 avevano vistosospendere per sette giorni dal servizio di radiotaxi Mantovani, per “reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione dellaerativa, dei suoi amministratori e degli altri soci”, come scrive lain una nota. Gomme tagliate e ...